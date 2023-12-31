Ким Чен Ын объявил о ядерных планах КНДР на 2024 год Ким Чен Ын заявил о планах КНДР по наращиванию ядерного арсенала и флота дронов

Фото: KCNA/XinHua/Global Look Press

Ким Чен Ын

Северокорейский лидер Ким Чен Ын распорядился увеличить ядерный арсенал КНДР и нарастить флот беспилотников в 2024 году, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). По его мнению, грядущий год ознаменуется «упорной борьбой» в увеличении производства оружия массового поражения.

Ким Чен Ын <...> определил направление борьбы на 2024 год и принял соответствующие решения, установив тем самым твердое направление всестороннего развития нашего стиля социализма. Он утверждал, что подготовил мощное оружие борьбы, которое может достичь больших результатов посредством неуклонного подъема революции, — говорится в сообщении.

Ким Чен Ын также указал на значимость выпуска всех видов беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. При этом он назвал объединение Корейского полуострова невозможным.

Армия КНДР в случае чрезвычайной ситуации должна быть готова «умиротворить» всю Южную Корею, мобилизовав все собственные ресурсы, включая ядерные силы, указал Ким Чен Ын. Он констатировал, что Северная и Южная Корея стали взаимно враждебными государствами. По его словам, политика в отношении Юга не должна исходить исключительно из того, что там проживают одноплеменники.

Кроме того, в ходе выступления на заседании ЦК Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын объявил о планах КНДР запустить в грядущем году еще три спутника-шпиона. Помимо прочего, лидер Северной Кореи негативно высказался о трехстороннем сотрудничестве Сеула с США и Японией, выразив уверенность, что этот союз ведет к «опасной» ситуации на Корейском полуострове.

В начале декабря ЦТАК сообщило, что власти КНДР будут воспринимать любое вмешательство в работу разведывательного спутника как объявление войны. В Пхеньяне заверили, что действия США незамедлительно спровоцируют агрессивный ответ.