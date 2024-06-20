Ким Чен Ын подарил Путину собак редчайшей породы ЦТАК: Ким Чен Ын подарил Путину двух собак редчайшей породы пхунсан

Фото: kremlin.ru

Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту РФ Владимиру Путину двух охотничьих собак породы пхунсан, сообщило Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК). Уточняется, что это крайне редкая порода, которая практически никому неизвестна за пределами страны.

Товарищ Ким Чен Ын в саду резиденции для почетных гостей Кымсусан подарил президенту Путину пару собак породы пхунсан — национальной породы собак нашей страны, — отметили журналисты.

Ранее чиновник КНДР выпроводил российских министров, которые пришли в зал заседаний для переговоров с северокорейской стороной. В помещение вошли глава МИД РФ Сергей Лавров и Минобороны Андрей Белоусов, первый зампред правительства Денис Мантуров и другие члены делегации. Они уже начали занимать места за столом, когда их попросили их удалиться из зала.

Руководитель Национального центра коммуникаций (школы протокола) Ольга Кеворкова объяснила, что российских министров перед приходом президента Путина и Ким Чен Ына попросили покинуть помещение, потому что в КНДР первыми должны были войти главы государств. По ее словам, порядок приглашения делегаций в зал в каждой стране действует свой.

До этого Владимир Путин в ходе визита в КНДР попробовал местные блюда на торжественном приеме, который организовал лидер республики. Среди них были салат из лангуста и заливная утиная печень с трюфелями.