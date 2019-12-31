Северокорейский лидер Ким Чен Ын отказался от поздравления жителей страны в Новым годом утром 1 января. Вместо этого по телевизору показали заседание ЦК Трудовой партии КНДР.
В ходе мероприятия глава государства заявлял, что в стране появятся новые виды стратегического вооружения. Он отметил, что власти больше не связаны мораторием на ядерные испытания,
Ежегодное новогоднее обращение Ким Чен Ын произносил с 2013 года. Такую традицию в 1940-х годах начал его дед Ким Ир Сен.
Ранее NEWS.ru писал, что Министерство объединения Южной Кореи предостерегло КНДР от планов устройства нового стратегического оружия, о котором заявил лидер Серной Кореи Ким Чен Ын.
В свою очередь госсекретарь США Майкл Помпео выразил мнение, что Пхеньян всё же не будет предпринимать шаги, которые могут привести к новому стратегическому конфликту. Он надеется, что Ким Чен Ын «изберёт другой путь», чтобы не привести отношения к «конфликту и войне».
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