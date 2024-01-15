Казахстан поспособствует росту грузооборота между Россией и Китаем Минтранс Казахстана займется развитием Иртышского транзитного коридора

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство транспорта Казахстана занимается разработкой «дорожной карты» проекта развития транзитного коридора по реке Иртыш, который будет способствовать увеличению объемов грузооборота между Россией и Китаем, сообщает EADaily со ссылкой на местные СМИ. Как отмечает издание, Иртыш является трансграничной рекой, проходящей по территории трех стран.

Как пишет издание, проект мультимодального транзитного коридора предусматривает строительство шлюза на участке Павлодар — Семей, речного порта Тугыл в Восточно-Казахстанской области и железной дороги Тугыл — Майкапчагай. Согласно прогнозам, с запуском коридора объем транзита грузов между Россией и Китаем через Казахстан может увеличиться до 3,6 млн тонн в год.

О планируемых сроках реализации проекта, а также об объемах и источниках его финансирования в Минтрансе Казахстана пока не сообщается.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в интервью газете Egemen Qazaqstan, что Россия играет исключительно важную роль в мировой политике, с мнением Москвы считается весь мир. Он подчеркнул, что президентские выборы, которые пройдут в России в марте 2024 года, будут иметь большое международное значение.