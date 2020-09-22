Таджикистан ищет электричество у России и Китая

Проблема водоснабжения и завязанный на это вопрос обеспечения электроэнергией продолжают оставаться одними из наиболее актуальных для государств Центральной Азии. Наибольшие проблемы в этом году наблюдаются в Таджикистане, что бьёт и по соседним странам, в частности по Узбекистану и Афганистану. В этих условиях Душанбе не теряет надежды переформатировать энергетическую отрасль, прибегнув к привлечению частного сектора и «умеренной» приватизации. Однако на пути этих планов стоит множество системных препятствий.

Основным источником электроэнергии в Таджикистане являются гидроэлектростанции (ГЭС). Но этот проверенный и относительно дешёвый способ добычи электричества несёт в себе явные риски, которые в полной мере дали о себе знать в текущем году. Из-за обмеления водохранилищ республики её власти вынуждены были отказаться от экспорта энергии в сопредельные Узбекистан и Афганистан, а также ввести ограничения на потребление на собственной территории.

Нурекская ГЭС (Таджикистан) Шухрат Саъдиев/wikimedia.org

Как и во многих других странах, электроэнергетическая сфера в Таджикистане является монополией государства. Управление ею осуществляет Открытая акционерная холдинговая компания (ОАКХ) «Барки Точик», но на протяжении последних восьми лет власти пытаются диверсифицировать процессы. Так, в частности, в прошлом году на базе ОАКХ были созданы два новых акционерных общества — «Передающие электрические сети» и «Распределительные электрические сети» — с собственными полномочиями и функционалом. Но ввести их в строй в полной мере на данный момент не удалось.

В этой связи эксперты не исключают, что таджикские власти способны пойти на частичную приватизацию государственных предприятий, занимающихся электроснабжением республики. Среди наиболее вероятных зарубежных партнёров — инвесторы из России и Китая. Однако, несмотря на очевидность такого сценария, он не выглядит стопроцентно надёжным. Москва, как отмечал в разговоре с NEWS.ru директор международных проектов Института национальной стратегии России Юрий Солозобов, предпочитает действовать в Центральной Азии ситуативно, без долгосрочной стратегии, требующей как временных, так и финансовых затрат. Пекин же, явно заинтересованный в усилении своего влияния в регионе, вызывает опасения у местных элит — и зачастую у простого населения, — которые не желают превращения своих республик в новые китайские «провинции».

Но проблема не только в этом. Даже при появлении удобных для Душанбе внешних заинтересованных сил процесс продажи части активов госкомпаний будет затруднён другими факторами, напомнил в беседе с корреспондентом NEWS.ru старший научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Андрей Грозин.

У таджикских властей уже есть опыт взаимодействия с зарубежными партнёрами — с Ираном, Россией. Однако ГЭС, построенные при участии других стран и даже находящиеся в частичном операционном управлении иностранных инвесторов, из года в год генерируют лишь убытки. Основная причина этого — низкие тарифы в связи со слабой платёжеспособностью населения и промышленных предприятий. Поэтому рентабельность энергоснабжения напрямую зависит от реформирования тарифной политики, налогового законодательства и так далее. То есть для того, чтобы заинтересовать зарубежных инвесторов, должна быть проведена серьёзная предварительная работа, требующая высокой квалификации бюрократии, с чем в Таджикистане дела обстоят не очень хорошо. Андрей Грозин старший научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН старший научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН

По мнению аналитика, если какие-то шаги на пути к приватизации энергосектора и будут предприняты, то они не дадут зримого экономического эффекта ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе. Кроме того, до сих пор неясно, насколько таджикские власти действительно готовы передавать объекты в иностранное пользование: серьёзных предприятий для этого пока не так много, заключает Грозин.