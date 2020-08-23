Индонезия закроет Бали для туристов до конца 2020 года

Популярный у туристов со всего мира индонезийский остров Бали останется закрытым для посещения иностранцев до конца 2020 года.
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Нам нужно быть осторожными, мы не можем спешить. Остров Бали в попытке восстановить туризм не должен потерпеть неудачу, так как это плохо скажется на имидже Индонезии, — подчеркнул Костер.
Губернатор напомнил, что индонезийским гражданам запрещено выезжать за границу до конца 2020 года. Ограничения на посещение Бали для иностранцев власти страны продлили в рамках этой политики. Официальная Джакарта планирует сосредоточиться на развитии внутреннего туризма.
По данным газеты, пандемия коронавируса серьёзно сказалась на экономике Бали. Более 73 тысяч человек, занятых в туристической сфере, ушли в неоплачиваемые отпуска, по крайней мере 2667 человек полностью лишились работы.
К 24 августа в Индонезии выявлено более 155 тысяч случаев COVID-19 при 6759 летальных исходах.
Как передавал NEWS.ru, для внутренних туристов Бали открыли 30 июля. Прибывающие на остров индонезийцы в обязательном порядке сдают тесты на коронавирусную инфекцию.
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