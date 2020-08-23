Индонезия закроет Бали для туристов до конца 2020 года

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Популярный у туристов со всего мира индонезийский остров Бали останется закрытым для посещения иностранцев до конца 2020 года.

Об этом сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на губернатора острова Вайана Костера. Ранее власти Индонезии допускали, что Бали откроют для иностранного туризма с 11 сентября.

Нам нужно быть осторожными, мы не можем спешить. Остров Бали в попытке восстановить туризм не должен потерпеть неудачу, так как это плохо скажется на имидже Индонезии, — подчеркнул Костер.

Губернатор напомнил, что индонезийским гражданам запрещено выезжать за границу до конца 2020 года. Ограничения на посещение Бали для иностранцев власти страны продлили в рамках этой политики. Официальная Джакарта планирует сосредоточиться на развитии внутреннего туризма.

По данным газеты, пандемия коронавируса серьёзно сказалась на экономике Бали. Более 73 тысяч человек, занятых в туристической сфере, ушли в неоплачиваемые отпуска, по крайней мере 2667 человек полностью лишились работы.

К 24 августа в Индонезии выявлено более 155 тысяч случаев COVID-19 при 6759 летальных исходах.

Как передавал NEWS.ru, для внутренних туристов Бали открыли 30 июля. Прибывающие на остров индонезийцы в обязательном порядке сдают тесты на коронавирусную инфекцию.