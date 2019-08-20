https://static.news.ru/photo/1a95beb0-c328-11e9-9413-fa163e074e61_660.jpg С-400 «Триумф» Фото: Сергей Булкин/News.ru

Индия и Россия готовятся к совместной разработке и производству вооружений, заявил посол посол Индии в России Венкатеш Варма.

Россия станет нашим партнёром по совместной разработке и производству вооружения, в рамках программы «Делай в Индии». Таким образом, мы хотели бы заключить соглашение, которое будет способствовать производству отдельных деталей вооружений в Индии, в соответствие с двусторонним соглашением, — сказал посол в интервью News.ru.

Он отметил, что Россия остается одним из главных поставщиков вооружений в страну, а поставка российских систем С-400 идёт в соответствие с положениями контракта.

Как ранее писал News.ru, Минобороны России анонсировало проведение военно-морских учений «Центр-2019» с 16 по 21 сентября. В манёврах помимо российских военнослужащих примут участие представители Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.