«Готовится к потенциальной войне»: политолог о запуске ракеты КНДР Политолог Михайлов: пуск ракеты КНДР показал готовность к потенциальной войне

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

КНДР показала «готовность к потенциальной войне» в регионе запуском баллистической ракеты в сторону Японского моря, считает политолог Евгений Михайлов. Комментируя ситуацию «360», эксперт подчеркнул, что при этом остается вопрос, готовы ли к противостоянию Япония и Южная Корея.

Северная Корея готовится к потенциальной войне в регионе и показывает это своим врагам. А вот готовы ли Япония, Южная Корея — большой вопрос. Все понимают, что КНДР не останется одна в этом противостоянии, это очевидно, — пояснил политолог.

Эксперт подчеркнул, что запуск ракеты обеспокоил Японию, Южную Корею и США. По его словам, американские партнеры будут искать способ повлиять на военно-промышленный комплекс (ВПК) КНДР. Сам политолог уверен, что даже санкции никак не отразятся на ВПК республики. Он напомнил, что Северная Корея набирает обороты в данной отрасли. Об этом в том числе свидетельствует запуск в космос собственного спутника КНДР, который может вести разведку.

КНДР также подчеркивает свою приверженность отношениям с Россией и Китаем. Это не устраивает американских партнеров — Японию и Южную Корею, поэтому сейчас будут принимать какие-то решения, — уточнил Михайлов.

КНДР ранее запустила баллистическую ракету в сторону Японии. Парламентский вице-министр обороны Японии Синго Миякэ позже заявил, что ракета находилась в полете 73 минуты. По его словам, за это время она преодолела дистанцию в тысячу км при максимальной высоте полета шесть тысяч км.