Глава представительства Тайваня: мы готовы сотрудничать с РФ по вакцине

Во время пандемии коронавируса Тайвань удивил весь мир тем, что, несмотря на близкое соседство с Китаем, быстро взял под контроль инфекцию на своей территории. Об уникальном опыте острова написано немало статей в мировых СМИ. NEWS.ru решил обратиться напрямую к главе представительства в Москве Тайбэйско-Московской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству Кэн Чжун-Юну, чтобы узнать, чему Тайвань может научить Россию.

— За всё время пандемии на Тайване было зафиксировано менее 500 случаев заражения коронавирусом. Как вам удалось достичь таких впечатляющих результатов в борьбе с пандемией?

— Известно, что Тайвань имеет весьма развитую медицинскую систему. Правительство Тайваня усвоило урок и помнит опыт профилактики атипичной пневмонии (SARS), с которой мы столкнулись в 2003 году. Кабмин принял расширенные меры по развёртыванию и активному реагированию, включая меры иммиграционного контроля, самоизоляцию, обязательный карантин и наблюдение за людьми, которые могут быть инфицированы, в том числе отслеживание и сдерживание распространения ложной информации. Жители Тайваня полностью соблюдают правительственные инструкции по предотвращению эпидемии, включая ношение масок в общественных местах, что эффективно минимизирует воздействие эпидемии. Мы рады поделиться успешным опытом «тайваньской модели» по предотвращению распространения пандемии с другими странами.

После вспышки эпидемии тайваньское правительство незамедлительно ввело иммиграционный контроль в отношении других государств, исходя из уровня заболеваемости в каждом конкретном случае. Из-за небольшого числа инфицированных больницы могут предоставлять комплексные медицинские услуги и эффективное лечение, поэтому на Тайване сохраняется очень низкий уровень смертности.

Архив представительства Тайваня в Москве

— Какой совет вы можете дать российским специалистам, которые борются с пандемией прямо сейчас?

— У меня лично нет медицинского образования и я не осмеливаюсь давать советы. Я хотел бы отметить, что представительство в Москве Тайбэйско-Московской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству провело ряд вебинаров для обмена мнениями во время эпидемии. Мы пригласили экспертов из Тайваня и России, чтобы сосредоточить внимание на профилактике, лечении и распространении эпидемии. Кроме того, 23 апреля 2020 года был проведён «Тайваньско-Российский вебинар 2020 по обмену опытом по COVID-19», на который были приглашены 40 специалистов по профилактике эпидемий из Тайваня и России, которые представляли Главную больницу трёх видов вооружённых сил Тайваня и Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова.

Кроме того, 28 апреля был проведён еще один веб-семинар, на котором присутствовал медицинский персонал больниц, входящих в Министерство здравоохранения и социального обеспечения Тайваня и Ульяновской областной клинической больницы.

Уверен, что Тайвань рад и готов сотрудничать с Россией в любое время. Думаю, что только совместными усилиями в борьбе с эпидемией мы сможем победить её.

— Известно, что Тайвань пожертвовал множество масок и защитных костюмов странам, борющимся с коронавирусом. Были ли подобные поставки в Россию?

— С момента начала эпидемии Тайвань подарил 52 млн масок более чем 80 государствам. Помимо масок, в пакеты помощи входили такие медпринадлежности, как перчатки и защитная одежда. Чтобы россияне почувствовали поддержку правительственной программы «Тайвань может помочь» (Taiwan Can Help), десятки тысяч масок и медицинских перчаток были переданы в дар медучреждениям и подразделениям по профилактике эпидемий в Московской, Ульяновской, Рязанской и Калужской областях, в Республике Дагестан, а также российской волонтёрам в рамках акции «Мы вместе». Кроме того, российские производители ведут переговоры с Тайванем о закупке тайваньских медицинских масок, перчаток и сырья для производства медицинских принадлежностей.

— Что вы думаете о российской вакцине от коронавируса «Спутник V»?

— Насколько мне известно, Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи изначально имеет успешный опыт в исследовании и разработке в области вакцин. Быстрая и успешная разработка первого в мире препарата против COVID-19 «Спутник V» является достижением, которое доказывает силу и способности России в области фундаментальных исследований и практической медицины.

Мы все заинтересованы в безопасных, эффективных вакцинах, которые помогают защитить здоровье людей. Но было бы хорошо получить больше подробной информации, чтобы наши специалисты смогли всецело оценить эффективность и безопасность вакцины.

На сегодняшний день Тайвань также разрабатывает собственную вакцину от COVID-19. Мне кажется, что Тайвань и Россия могут проводить совместные исследования и обмениваться информацией в области разработки вакцин.

Cadu Rolim/Global Look Press

— Известно, что Тайвань не входит во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Насколько сильно это мешает ему в борьбе с пандемией?

— Профилактика эпидемий не знает границ. Как член мирового сообщества Тайвань готов выполнять свои обязательства и обмениваться опытом профилактики эпидемий со странами всего мира. С другой стороны, Тайвань также надеется своевременно получить необходимую информацию для предотвращения эпидемий в рамках Всемирной организации здравоохранения. К сожалению, по политическим соображениям Китайская Народная Республика препятствовала участию Тайваня в ВОЗ, а также в других международных организациях в рамках ООН. Должен отметить, что Китай ограничил пространство для Тайваня в международной деятельности. В результате ограничения со стороны КНР пострадали здоровье и благополучие жителей Тайваня, и мы не можем принять такой подход.

— Согласны ли вы с утверждениями президента США Дональда Трампа о том, что ВОЗ слишком благоволит Китаю?

— Не только Трамп подозревал, что ВОЗ отдаёт предпочтение Китаю. Эксперты во многих странах считают, что Всемирная организация здравоохранения не смогла своевременно отреагировать на эпидемию, что привело к её распространению и смерти бесчисленного количества людей.

Трамп обвинил ВОЗ в дисфункции, решил прекратить пожертвования и собирается выйти из её состава. Это не очень хорошие новости для мировой медицинской системы. Медобслуживание не знает границ и сталкивается с глобальной пандемией, поэтому все страны мира должны сосредоточить свои усилия на предотвращении эпидемии сообща. Ни одно государство не в состоянии бороться с ней в одиночку. Вот почему Тайвань надеется участвовать во Всемирной организации здравоохранения.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Можно ли ожидать открытия границ Тайваня для туристов из РФ в этом году? Ведёт ли ваше представительство переговоры с российской стороной о налаживании авиасообщения между Россией и Тайванем?

— Сейчас Тайвань открыл въезд иностранцам для определённых целей, включая лечение, работу или гуманитарные цели. Что касается того, когда открывать въезд для обычных иностранных туристов, Центр по предотвращению эпидемий в правительстве Тайваня должен всесторонне рассмотреть и изучить этот вопрос, исходя из ситуации в каждой стране.

Российские авиакомпании, выполняющие прямые рейсы Москва — Тайбэй и Владивосток — Тайбэй, сообщили нашему представительству, что им пришлось приостановить транзит из-за эпидемии. Тем не менее есть и хорошие новости. Правительство Тайваня недавно объявило о продлении краткосрочного безвизового въезда для россиян на один год с максимальным сроком пребывания 21 день. Мы приглашаем российских путешественников использовать безвизовый режим после того, как Тайвань откроет свои границы.