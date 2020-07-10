«Фавипиравир» оказался неэффективным для лечения коронавируса

https://static.news.ru/photo/0dcdaa0e-c27c-11ea-bbaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vit Simanek/CTK/Global Look Press

Клинические испытания препарата «Фавипиравир», прошедшие в Японии, не выявили у него эффективности в лечении COVID-19.

Видимой разницы в состоянии и результатах лечения тех, кто принимал препарат, и тех, кто его не использовал, не было обнаружено. После проведения клинических испытаний планировалось одобрить широкое применение лекарства ещё в мае, но тестирование с участием нескольких медицинских организаций заняло больше времени, чем предполагалось, передаёт Kyodo.

Препарат разработан корпорацией Fujifilm Holdings, также он известен под названием «Авиган». Он не поступал в открытую продажу, но у правительства Японии есть запас лекарства на случай эпидемии гриппа, кроме того, «Фавипиравир» показал свою эффективность в борьбе с лихорадкой Эбола.

Как писал NEWS.ru ранее, препарат от CОVID-19 «Коронавир», который разработала компания «Р-Фарм», одобрило российское Министерство здравоохранения. Об этом свидетельствуют данные Госреестра лекарственных средств.