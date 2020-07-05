Экзитпол: на выборах главы Токио побеждает действующий глава региона

https://static.news.ru/photo/6d6969ea-bec5-11ea-97a6-fa163e074e61_660.jpg Юрико Коикэ Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Действующий губернатор Токио (столица Японии) — Юрико Коикэ — лидирует на выборах главы мегаполиса. Об этом говорят данные экзитпола. По предварительным данным, политика поддержали 60% проголосовавших.

За ней идёт оппозиционный кандидат от Конституционно-демократической партии (КДП) страны — Кэндзи Уцуномия, получивший чуть больше 20%, передаёт телеканал NHK.

Я приложу максимальные усилия, чтобы оправдать возложенное на меня доверие в ходе второго срока на посту губернатора, — прокомментировала результаты опросов у избирательных участков Юрико Коикэ.

Она добавила, что постарается сделать всё что можно для борьбы с коронавирусной инфекцией нового типа в стране (19 645 заболевших, 977 умерло, выздоровели 16 836). Чиновница призвала горожан не посещать увеселительные заведения. Политик также призвала сформировать в столице Центр по предотвращению заболеваний, оснащённый новейшим оборудованием.

Выборы, пишет ТАСС, проходили при повышенных мерах безопасности. На входе в пункты для голосования установили дезинфекторы. Избирателей обязали носить медицинские маски. Если средств индивидуальной защиты не было — их раздавали бесплатно. Если у человека была аллергия на спиртосодержащие дезинфицирующие средства — им выдавали пару одноразовых перчаток.

За руководящий пост в этом году боролись 22 человека. Среди них, кроме Коикэ и Уцуномии, наиболее яркими являются Тайсукэ Оно от партии «Ниппон исин-но кай» (Ассоциация обновления Японии) и Такаси Татибана, создавший собственную партию под говорящим названием «Партия защиты народа от NHK» (японская общественная телерадиовещательная корпорация). Голосование завершилось в 20:00 по местному времени (14:00 мск). Сейчас ведётся подсчёт протоколов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что кандидат в губернаторы Токио — японский рок-музыкант Теруки Гото — использовал грязный подгузник в качестве действенного аргумента перед избирателями. В течение шести выделенных минут телеэфира он пел, танцевал, залезал и ложился на стол, а в какой-то момент стянул испачканный предмет и надел его на голову.