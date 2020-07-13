Экспертная группа ВОЗ в Китае выявит происхождение коронавируса

https://static.news.ru/photo/aadca006-c516-11ea-b4de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Dawei/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экспертная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), отправившаяся в Китай в конце прошлой недели, намерена установить, является ли коронавирус COVID-19 животного происхождения.

Один из самых серьёзных вопросов для нас заключается в том, чтобы узнать, передался ли коронавирус человеку от животного, и что это было за животное, — заявил представитель ВОЗ, слова которого приводит «Интерфакс».

О предстоящей миссии ВОЗ проинформировал 9 июля глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус. В свою очередь представители МИД КНР заявили о необходимости направить специальные миссии для поиска источников происхождения коронавирусной инфекции не только в Китай, но и в другие страны.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

За всё время пандемии в мире COVID-19 заразились 12 910 357 человек. Погибли от инфекции — 569 128. Выздоровели — 7 116 957. Лидерами по числу пациентов являются США (3 304 942 инфицированных, 1 006 326 выздоровевших, 135 205 умерших), Бразилия (1 864 681 заболели, 72 100 погибли, 1 264 843 поправились), Индия (878 254 пациента, 553 471 исцелились, 23 174 скончались). Россия на четвёртом месте.

Всего от коронавирусной инфекции нового типа в РФ скончались 11 439 человек, из них 104 умерли за минувшие 24 часа. За последние сутки вылечились от COVID-19 2960 граждан. Общее число исцелившихся достигло 504 021.