Экс-дипломат КНДР объяснил, что означает исчезновение Ким Чен Ына

https://static.news.ru/photo/1e46c420-88fb-11ea-8806-fa163e074e61_660.jpg Ким Чен Ын Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Бывший северокорейский дипломат Тхэ Ен Хо пояснил, что пропуск Ким Чен Ыном мероприятия по поводу дня рождения Ким Ир Сена может говорить о том, что лидер КНДР имеет серьёзные проблемы со здоровьем, «не может самостоятельно встать или нормально ходить».

Ким Чен Ын не только лидер Северной Кореи, но и внук Ким Ир Сена <...> Для северокорейцев это, действительно, ненормально. Я не совсем уверен, действительно ли он перенёс какую-то операцию или что-то ещё. Ясно одно — он не может самостоятельно встать или нормально ходить, — привёл «Интерфакс» слова Тхэ Ен Хо.

Бывший дипломат также отметил, что пока рано делать какие-то выводы, слухи вряд ли правдивы, считает Тхэ Ен Хо.

Не думаю, что слухи о том, где он сейчас находится или у него была какая-либо операция, основаны на фактах, — процитировали слова бывшего дипломата в «Интерфакс».

Он сообщил, что точно знать, что происходит с северокорейским лидером, могут знать только самые приближённые — это жена Ким Чен Ына, его сестра Ким Ё Чен и близкие помощники.

Тхэ Ен Хо напомнил, что, когда умер отец Ким Чен Ына Ким Чен Ир, его смерть держалась в строжайшем секрете. Лишь спустя двое суток, за два часа до официального сообщения, глава МИД КНДР узнал о смерти лидера страны.

Как писал NEWS.ru ранее, президент США Дональд Трамп сообщил, что имеет «достаточно точное представление» о том, что произошло с Ким Чен Ыном, однако американский лидер не стал развивать эту тему.