Экономист оценил вероятность появления второй столицы в Китае Экономист Цыплаков назвал маловероятным появление второй столицы в Китае

Фото: Vladimir Snatenkov/Global Look Press

Урумчи - административный центр и крупнейший город в в Синьцзяне

Авторы четырехлетнего исследования, финансируемого правительством Китая, предложили построить вторую столицу в Синьцзяне, чтобы сбалансировать экономическое развитие востока и запада страны. В разговоре с журналом «Компания» профессор факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Сергей Цыплаков назвал маловероятным осуществление подобного плана как минимум в ближайшие пять лет.

В официальных документах Китая я ничего подобного не видел. Во всяком случае в планах на нынешнюю пятилетку, до 2025 года, об этом нет ни слова. Даже если эту тему поддержат, ее вынесут, скорее всего, уже на следующую пятилетку, — подчеркнул эксперт.

По словам экономиста, на реализацию идеи уйдет много времени и денежных средств. Он уточнил, что сейчас основное финансирование направлено на перенос части нестоличных функций Пекина в «город мечты» председателя КНР Си Цзиньпина Сюнъань. Строительство столицы в Синьцзяне, если это все же произойдет, будет вестись на голом месте в фактически в другом часовом поясе. Кроме того, сама провинция является дотационной. Цыплаков спрогнозировал, что на это потребуется не менее 10 лет, а вопрос стабилизации региона необходимо решить уже сейчас.

Эксперт также добавил, что предложение не связано с конкуренцией между Китаем и Россией за Центральную Азию. По его мнению, Россия не теряет своих позиций в регионе, а большое количество мигрантов позволяет получить новые рычаги воздействия. Цыплаков подчеркнул, что от появления второй столицы в отношениях Пекина и Москвы мало что изменится.

Китаист Николай Вавилов считает, что решение о создании второй столицы будет принято только в случае длительного военно-морского противостояния с США. Это связано с тем, что боевые действия могут привести к ухудшению условий в прибрежных регионах, где сейчас сосредоточена основная экономическая активность КНР. Северная часть для Китая остается наиболее безопасной из-за соседства с Россией и Казахстаном.

Китай становится ближе. Хотя в первую очередь это решение направлено на сближение КНР со странами Ближнего Востока. Если Китай действительно планирует сделать «Один пояс — один путь» глобальным проектом, это будет логично, — заключил эксперт.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что высказывания украинских властей о планирующемся переносе столицы России вглубь страны не соответствуют действительности. Так он ответил на слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.