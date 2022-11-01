ЦТК: грузовое судно затонуло у берегов Тайваня

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Грузовое судно под флагом Панамы затонуло вечером 31 октября у западного побережья острова Тайвань. Спасти удалось пять членов экипажа, еще 12 человек считаются пропавшими без вести, сообщает Центральное телевидение Китая.

31 октября около 20.00 (15.00 мск) панамское судно, перевозившее цемент, затонуло у берегов тайваньского Чжанхуа из-за отказа главного двигателя. На борту судна находились 17 членов экипажа, 5 из них были спасены проходящим рядом грузовым судном, 12 пропали без вести, — подчеркивается в сообщении.

Поисково-спасательные работы в районе происшествия проводят патрульные корабли Тайваня.

Ранее у берегов греческого острова Китира затонуло судно с нелегальными мигрантами. В результате спасательной операции из воды удалось вытащить только семь человек, судьба остальных людей неизвестна. Всего на борту потерпевшего аварию корабля находилось около 100 человек.