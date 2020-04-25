Число заразившихся COVID-19 на Сингапуре превысило 13 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/ede21a74-8791-11ea-bd86-fa163e074e61_660.jpg Фото: G. Lenz/Arco Images GmbH/Global Look Press

За последние сутки на Сингапуре выявлен 931 новый случай заражения коронавирусом. Общее число инфицированных составляет 13,6 тысячи человек.

В минздраве страны отметили, что большинство вновь заразившихся – рабочие-мигранты из Южной Азии.

По распоряжению властей, режим частичного карантина продлён до 1 июня. Закрыты все учреждения, не имеющие социальной значимости. Школы и вузы проводят занятия дистанционно.

Продовольственные магазины, аптеки и общественный транспорт продолжают работать. Запрета на передвижение нет, но жителям рекомендуется не выходит из домов без особой надобности, не собираться большими группами и обязательно носить защитные маски, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что сингапурские учёные предложили лечить COVID-19 терапией против рака. Метод основан на использовании вирус-нацеливающих рецепторов, которые встраиваются в Т-лимфоциты пациента и распознают заражённые клетки.

В мире в настоящее время насчитывается более 2,9 млн инфицированных. Скончались более 202 тысяч человек, выздоровели – свыше 817 тысяч.

В России зафиксировано 74,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 6,2 тысячи человек, умерли – 681. В Москве 39,5 тысячи заболевших, более 3 тысяч выздоровели, скончались – 366.