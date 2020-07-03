Часть золотого запаса в Китае оказалась подделкой

https://static.news.ru/photo/f7d45398-bd16-11ea-ac99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chenyuyu/Global Look Press

Китайская Wuhan Kingold Jewelry, являющаяся крупным производителем ювелирных изделий, попалась на использовании поддельных золотых слитков, под которые компания привлекала кредиты и ссуды.

Афера раскрылась только после того, как один из кредиторов Dongguan Trust не получил вовремя залог и решил продать имущество.

После первого сообщения проверять слитки от Wuhan Kingold Jewelry начали и другие кредиторы. Оказалось, что все они сделаны из позолоченной меди. Всего у китайской компании было 83 тонны поддельного драгоценного металла. А это примерно 4,2% золотого запаса страны. Закладывая их с 2013 года, компания смогла получить финансирование на 20 млрд юаней ($2,8 млрд).

Ситуация усугубляется тем, что залоги застраховала государственная страховая компания PICC Property and Casualty.

Как уточняют «Ведомости», мошенники попались из-за неудачной инвестиции. В 2018 году Kingold приняла участие в приватизации компании по производству автозапчастей Tri-Ring. Средства на это были получены под залог слитков стоимостью 7 млрд юаней. Однако в Tri-Ring начался коррупционный скандал, приватизацию заморозили, и у Kingold не нашлось свободной наличности. В конце июня Minsheng Trust, Dongguan Trust и Chang’An Trust обратились с жалобой в суд на Wuhan Kingold Jewelry. Они потребовали, чтобы государственный страховщик покрыл убытки.

Ранее NEWS.ru писал, что на мировой рынок в 2017-2019 годах попало контрафактное золото на $50 млн. Тысячи слитков завозились под видом изделий крупнейших золотоперерабатывающих корпораций. Информацию о контрафактном золоте распространило 28 августа 2019 года агентство Reuters, ссылаясь на данные руководства финансовых организаций и перерабатывающих компаний. Обнаруженный металл — довольно высокого качества, он был помечен фиктивными штампами ведущих швейцарских компаний. Специалисты смогли обнаружить порядка тысячи слитков контрафакта.