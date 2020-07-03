Часть золотого запаса в Китае оказалась подделкой

Китайская Wuhan Kingold Jewelry, являющаяся крупным производителем ювелирных изделий, попалась на использовании поддельных золотых слитков, под которые компания привлекала кредиты и ссуды.
Афера раскрылась только после того, как один из кредиторов Dongguan Trust не получил вовремя залог и решил продать имущество.
После первого сообщения проверять слитки от Wuhan Kingold Jewelry начали и другие кредиторы. Оказалось, что все они сделаны из позолоченной меди. Всего у китайской компании было 83 тонны поддельного драгоценного металла. А это примерно 4,2% золотого запаса страны. Закладывая их с 2013 года, компания смогла получить финансирование на 20 млрд юаней ($2,8 млрд).
Ситуация усугубляется тем, что залоги застраховала государственная страховая компания PICC Property and Casualty.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что на мировой рынок в 2017-2019 годах попало контрафактное золото на $50 млн. Тысячи слитков завозились под видом изделий крупнейших золотоперерабатывающих корпораций. Информацию о контрафактном золоте распространило 28 августа 2019 года агентство Reuters, ссылаясь на данные руководства финансовых организаций и перерабатывающих компаний. Обнаруженный металл — довольно высокого качества, он был помечен фиктивными штампами ведущих швейцарских компаний. Специалисты смогли обнаружить порядка тысячи слитков контрафакта.
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