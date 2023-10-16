Бомбардировщик США B-52 впервые приземлится на авиабазе в Южной Корее

Фото: A1c Haiden Morris/U.S. Air/Global Look Press

Американский стратегический бомбардировщик B-52

Американский стратегический бомбардировщик B-52 на этой неделе впервые приземлится на южнокорейской авиабазе, сообщило Yonhap. Как уточнили собеседники агентства, такие действия призваны продемонстрировать приверженность США своему присутствию в регионе.

Таким образом Вашингтон собирается ответить на растущую, по мнению Белого дома, ядерную угрозу со стороны Пхеньяна и запланированную на октябрь очередную попытку КНДР запустить военный разведывательный спутник, пояснили источники. Это будет первый случай приземления бомбардировщика на авиабазе Южной Кореи, до этого они лишь летали над Корейским полуостровом в рамках учений.

В октябре Южная Корея, США и Япония провели совместные морские учения по отработке перехвата запрещенных грузов. В маневрах, которые прошли впервые за семь лет, приняли участие южнокорейский эсминец «Юльгок Ли И», американский атомный авианосец «Рональд Рейган» и японский вертолетоносец «Хьюга».

Представители стран на американском авианосце обсудили, как взаимодействовать между собой, реагировать на «угрозы» со стороны Пхеньяна, а также как «установить международный порядок, основанный на правилах» в море. Также впервые с 2017 года состоялись совместные тренировки по борьбе с пиратством.