Более ста россиян вылетели из Сеула во Владивосток

https://static.news.ru/photo/3ae5a9d8-86bd-11ea-aa87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Самолёт, на борту которого находятся примерно 115 граждан России, вылетел во Владивосток из столицы Южной Кореи. По прибытии им всем предстоит пройти двухнедельный карантин.

Рейс выполняет авиакомпания «Аврора». На него могли попасть жители любого российского региона. Некоторых пассажиров вносили в списки прямо перед вылетом, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Южной Корее.

Ранее NEWS.ru писал, что «Аврора» выполнила два вывозных рейса из Сеула во Владивосток и Хабаровск. Первый из них состоялся 11 апреля.