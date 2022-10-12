Белеет парус из России: от мобилизации уходят на яхтах в Южную Корею Несколько яхт пришли из Владивостока в Южную Корею, однако местные власти почти никого не выпустили на берег

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Южнокорейские власти сообщают в последние дни о «нашествии» российских яхт, экипажи которых пытались попасть на территорию Республики Корея (РК). При этом местные власти не дали подавляющему большинству прибывших выйти на берег, развернув их обратно. В Сеуле обеспокоены, что их страна может стать «перевалочным пунктом» для тех, кто пытается избежать частичной мобилизации в РФ.

Как сообщили в Службе береговой охраны (СБО) Республики Корея, только на период с 1 по 5 октября их суда обнаружили пять небольших российских яхт, которые вошли в территориальные воды РК. На каждой из них было по несколько человек. Четыре яхты в итоге зашли в порты Южной Кореи на восточном побережье — Пусан, Пхохан и Сокчхо. На борту судов находилось в общей сложности 23 человека — в первую очередь молодые мужчины в возрасте от 20 до 39 лет, а также несколько женщин. Все они выразили желание сойти на южнокорейский берег. Однако после рассмотрения заявления власти РК почти всем отказали, сославшись на «неопределенность цели визита» и «недостаточность документов, подтверждающих необходимость пребывания в Корее». Исключение было сделано только двум человекам, которые ранее уже приезжали в Южную Корею.

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Судам было предписано покинуть порты и территориальные воды РК, что они в итоге и сделали. СМИ сообщают, что одна из яхт после выхода из Пусана зашла в Пхохан, а потом обнаружилась уже в порту острова Уллындо в Японском (по-корейски Восточном) море, там она была вынуждена укрыться от непогоды. Служба береговой охраны, исходя из гуманитарных соображений, передала на яхту некоторый запас провизии, воду на три дня и утром следующего дня яхта ушла в сторону России.

Отмечается, что все яхты прибыли из Владивостока. Согласно сообщениям некоторых СМИ, одно из пяти обнаруженных судов было под флагом Польши, но следовало из Владивостока на Филиппины, на борту его было трое россиян, которые также пытались остаться в Корее.

В отношении причин такого наплыва яхт из РФ официальные представители СБО РК отказались от комментариев. Ссылаясь на необходимость сохранения личной информации, корейские чиновники также не стали отвечать на вопросы, пытался ли кто-то из прибывших попросить убежища в стране. Вместе с тем на нескольких судах была выключена автоматическая идентификационная система, регулярно передающая данные о местонахождении судна.

По мнению депутата корейского парламента Ан Хо Ёна, в рамках парламентского запроса которого СБО РК предоставила эту информацию, все прибывшие пытались скорее всего избежать объявленной в России частичной мобилизации. Народный избранник выразил обеспокоенность тем, что несанкционированные заходы российских судов в Корею могут продолжиться, а страна превратится в «перевалочный пункт» для тех россиян с Дальнего Востока, которые пытаются избежать попадания в армию. Ан призвал власти страны обратить внимание на проблему и выработать специальный алгоритм для действия соответствующих служб в данных случаях.

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