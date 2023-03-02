AliExpress «спрятал» от россиян беспилотники DJI AliExpress запретил продажу коптеров DJI и Autel для жителей России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Китайский маркетплейс AliExpress заблокировал продажу беспилотников DJI и Autel для жителей России. Товарные карточки по-прежнему можно увидеть на сайте, но при переходе по ссылке в магазин появляется сообщение «Такой страницы нет». Кроме того, приложение для управления дронами DJI исчезло из российского App Store. В службе поддержки компании заявили, что больше не работают на российском рынке.

Сожалеем, но DJI не продает никаких продуктов в России и не может предоставить вам услуги. И также мы не предоставляем услуги по какой-либо военной деятельности, — сообщили в службе поддержки производителя дронов в ответ на вопрос, почему приложение DJI FLY стало недоступно в App Store для пользователей из России.

Компания DJI временно приостановила свою деятельность в России и на Украине еще в апреле 2022 года.

Ранее власти США ввели ограничения на экспорт в Россию и Белоруссию более чем 15 наименований товаров, включая электронику и бытовую технику, стоимость которой превышает определенные лимиты. В Госдепе заявляли, что новые санкции призваны помешать России закупать в третьих странах различную технику огромными партиями, чтобы использовать комплектующие для производства оружия.