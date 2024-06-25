Названы перспективы для науки получения грунта с обратной стороны Луны Академик Железняков: можно сравнить образцы грунта с разных сторон Луны

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После того, как на Землю доставили образец грунта с обратной стороны Луны, стало возможным сравнение видимой и невидимой части спутника, рассказал в беседе с НСН действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков. По его словам, доставить образец было непросто.

Это очень технически сложно было организовать, потому что обратная сторона Луны — это значит, что нет прямой видимости, прямой связи, был использован спутник-ретранслятор. Все это было не так просто. Задача выполнена, это успех. Были реализованы новые технологии при проведении этой миссии, это уже шаг вперед в космонавтике, — объяснил эксперт.

Академик добавил, что нельзя назвать этот шаг вкладом в создание лунной станции, однако это все означает, что китайская национальная программа продолжается. Это один из небольших шагов в освоение космоса.

Китай заинтересован в изучении Луны, заинтересован в создании этой базы вместе с Россией. Совместное создание будет выгодно и экономически, и технологически, — добавил Железняков.

Ранее на Землю были доставлены образцы грунта с обратной стороны Луны. Они находились на борту китайского аппарата «Чанъэ-6», который 25 июня успешно приземлился на посадочной площадке Сыцзыванци в автономном районе Внутренняя Монголия. Он собрал разнообразные образцы грунта на разных участках в бассейне Южный полюс — Эйткен.