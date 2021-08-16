Афганистану предрекли новую гражданскую войну

Cитуация в Афганистане может усложниться из-за неготовности талибов делиться властью, что приведёт к внутреннему противостоянию. Об этом в беседе c NEWS.ru сказала востоковед-политолог Елена Супонина.

По словам эксперта, радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) планирует «взять всю полноту власти в свои руки».

Они не смогут приструнить всех. Даже если они сумеют добиться на первых этапах полного контроля ситуации, то впоследствии «Талибан» разругается со всеми, что спровоцирует новый виток внутреннего конфликта в стране, — сказала Супонина.

Она также отметила, что взятие под контроль всей территории страны вызвало «головокружение от успехов» у руководства боевиков. Успех ими воспринимается как крупное поражение США в регионе. Хоть движение «Талибан» под давлением международных посредников продемонстрировало готовность формировать переходное правительство и договариваться с другими сторонами для отстройки афганской государственности, но перспектива того, что талибы разделят власть с кем-то, сомнительна, отметила специалист.

Ранее сообщалось, что после взятия Кабула «Талибан» собирается объявить о создании Исламского Эмирата Афганистан. По сообщениям СМИ, боевики заняли столицу страны без боя. До этого стало известно, что президент страны Ашраф Гани покинул Афганистан и направился в Таджикистан для дальнейшего переезда в Оман.

В начале июля Пентагон заявил о выводе 90% войск из Афганистана. Позднее глава Белого дома Джо Байден подчеркнул, что вывод военнослужащих из страны будет завершён 31 августа. По его мнению, США достигли в Афганистане «того, чего хотели».