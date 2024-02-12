Абхазия отказалась от соглашения с Росгвардией об охране правопорядка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МВД Абхазии не подпишет договор о сотрудничестве с Росгвардией, говорится в заявлении министра внутренних дел страны Роберта Киута, опубликованном в Telegram ведомства. Он подчеркнул, что Абхазия — суверенное государство. Законодательство не позволяют иностранным силовым структурам обеспечивать безопасность в республике.

Мы разделяем все переживания и беспокойство граждан, вместе с тем как министр внутренних дел ответственно заявляю, что в нашем ведомстве, как и во всем руководстве страны, нет людей, готовых действовать и осуществлять свою профессиональную деятельность в ущерб национальным интересам абхазского государства либо в ущерб интересам наших граждан, — говорится в сообщении.

Роберт Киута подчеркнул, что в МВД Абхазии достаточно личного состава для обеспечения общественной безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом, а также для охраны имущества физических и юридических лиц.

При этом министр добавил, что его ведомство и Росгвардия будут сотрудничать для повышения квалификации абхазских полицейских и обмена опытом.

По информации РБК, против подписания договора выступали абхазские общественные деятели и оппозиционеры. В частности, к МВД обращались представители партий «Апсны», «Форум народного единства», а также общественные организации «Аруаа», «Абхазское народное движение» и «Наша столица».

В «Аруаа» заявили об угрозе «прямого участия [Росгвардии] во внутренних делах Абхазии», отмечает РБК.

Ранее министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа сообщил, что в России недобросовестные продавцы подделывают мандарины и продают турецкие цитрусовые под видом абхазских. Он подчеркнул, что ежегодно республика выращивает только 70 тысяч тонн мандаринов, в то время как в России за год потребляют около 900 тысяч тонн.