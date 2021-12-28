Выставку «Практика места» проверят на предмет зарубежного финансирования

Выставку «Практика места», которая прошла в новосибирском культурном центре «ЦК 19», проверят на источники финансирования, в том числе зарубежного, сообщает «КП-Новосибирск». Соответствующий запрос направил в мэрию депутат горсовета и руководитель общественного движения «Гражданский патруль» Ростислав Антонов, у которого вызвала вопросы «безнадёжная атмосфера» экспозиции.

Так, фотография домов в Норильске подписана фразой «ненужные города», мост на остров Русский обозначен как «Мост в никуда». А охрана границы представлена как «советская мифологема», сформированная пропагандой.

Депрессивные фотографии полуразрушенной инфраструктуры советского периода, провокативные подписи. Стихи о смерти в обрамлении фотографий Новосибирска. Не обошли стороной организаторы и инфраструктурные проекты постсоветской России, делая акцент на их бессмысленности. Всё это создавало вполне определённую атмосферу безнадёги. Впрочем, судя по буклету, раздававшемуся на открытии мероприятия, именно такого эффекта и добивались её организаторы, — заявил Антонов.

По словам руководителя областного отделения Федерации автовладельцев России Вячеслава Ашуркова, несмотря на художественные плюсы, общий тон выставки депрессивный, в нём прослеживается «жуткое недовольство» страной и Новосибирском.

Ранее в Новосибирской области выступили против строительства мусорного полигона. Жители Плотниково, Раздольного и других населённых пунктов записали видеообращение к губернатору Андрею Травникову и попросили пересмотреть решение о размещении полигона рядом с домами.