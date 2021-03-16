В Петербурге открывается персональная выставка жены Сердюкова

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В Музее Академии художеств Санкт-Петербурга 17 марта открывается выставка картин под названием «Весна» бывшей фигурантки коррупционного дела «Оборонсервиса». Евгения Васильева, творящая под псевдонимом EVA, выставила на суд зрителей свои работы, выполненные в технике живописи, скульптуры и цифрового фотоколлажа.

Свободно обращаясь с формой, порой выходя за её общепринятые рамки, превращая её в хаос и вновь упорядочивая продуманным ритмом линий и цветовых пятен, она создаёт новую реальность, — говорится в анонсе этой выставки на сайте Музея Академии художеств.

Васильева представлена здесь как «кавалер Ордена Почёта, член Творческого союза художников России и почётный член Российской академии художеств». В это же время в музее проходят выставки картин Бориса Кустодиева и Рафаэля.

Произошёл радикальный слом понятия — искусство, понятие мастерства переместилось в сферу иновидения, парадокса и произвольного объявления «искусством» любой акции или предмета. Реализация такого творчества, в силу новых технологий, стала доступно каждому, — прокомментировал эту выставку «Новым Известиям» художник Юлий Рыбаков.

Творчество же Васильевой он назвал «легковесным мусором» и «свидетельством деградации постсоветской, подчинённой Глазунову и компании, системы».

Как писал NEWS.ru, бывший руководитель аппарата Минобороны России Евгения Васильева получила звание почётного академика Российской академии художеств в октябре 2020 года. С 23 июля по 25 августа 2015 года Васильева отбывала наказание в колонии по делу «Оборонсервиса», в рамках которого расследовались хищения в Минобороны, совершённые при бывшем главе ведомства Анатолии Сердюкове.

Чиновница была арестована по обвинению в мошенничестве на 3 млрд рублей, а экс-глава Минобороны лишился поста. Тогда стало известно, что они состоят в браке.