В Никола-Ленивце открылся фестиваль «Архстояние»

https://static.news.ru/photo/a529896c-eeb0-11ea-9472-fa163e074e61_660.jpg Никола-Ленивец Фото: Pavel Bednyakov/Global Look Press

Российский фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние» открылся в арт-парке Никола-Ленивец с 4 по 6 сентября. В 2020 году мероприятие отмечает 15-летие.

Организаторы сообщили, что темой фестиваля в этом году стала «Лень». Художники, среди которых — Игорь Шелковский, Алексей Лука, Иван Горшков, расскажут о своём видении лени, а также научат, как правильно ей предаваться, сообщает РИА Новости.

На мероприятии будет представлена большая музыкальная программа. Группа «Ритуалы привала» представит свой новый альбом «Леньсовет». Кроме того, ожидается выступление дуэта Geju, а также проектов Betelgeize, Anton Beznosuk и Yàko, nomusicians band и «Где-то там».

В рамках мероприятия подготовлены также несколько маршрутов для прогулок. Фестиваль расположился на территории больше 100 га, и арт-объекты находятся на расстоянии более 1 км друг от друга.

Как писал NEWS.ru, московский музыкальный фестиваль «Боль» обнародовал список артистов, которые выступят в 2021 году. Мероприятие 2020 года пришлось отменить из-за запретов на массовые мероприятия, введённые в связи с пандемией коронавируса.