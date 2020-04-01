Государственная Третьяковская галерея впервые опубликовала полный архив своих выставок. К коллекции представлены кадры 47 экспозиций.
Как
Пользователи увидят фотографии самых знаменитых выставок последних лет, например, Архипа Куинджи, Василия Верещагина и нынешней выставки «Русская сказка. От Васнецова до сих пор», — цитирует агентство пресс-службу «Третьяковки».
Как писал NEWS.ru, Музей Победы на Поклонной горе в Москве опубликовал онлайн-экскурсию, рассказывающую о Сталинградской битве. Программа обратит внимание на диорамы и экспонаты, которым обычно зрители уделяют недостаточно внимания. Её запустили для людей, находящихся в изоляции в связи с пандемией коронавируса.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен