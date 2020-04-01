https://static.news.ru/photo/64e6f6e4-73fb-11ea-bad3-fa163e074e61_660.jpg Фото: tretyakovgallery.ru

Государственная Третьяковская галерея впервые опубликовала полный архив своих выставок. К коллекции представлены кадры 47 экспозиций.

Как отмечает ТАСС, таким образом музей хочет привлечь публику, которая не может прийти в музей из-за запретов на массовые мероприятия, введённых в связи с пандемией коронавируса. Фотографии опубликованы в «Яндекс.Коллекциях».

Пользователи увидят фотографии самых знаменитых выставок последних лет, например, Архипа Куинджи, Василия Верещагина и нынешней выставки «Русская сказка. От Васнецова до сих пор», — цитирует агентство пресс-службу «Третьяковки».

Как писал NEWS.ru, Музей Победы на Поклонной горе в Москве опубликовал онлайн-экскурсию, рассказывающую о Сталинградской битве. Программа обратит внимание на диорамы и экспонаты, которым обычно зрители уделяют недостаточно внимания. Её запустили для людей, находящихся в изоляции в связи с пандемией коронавируса.