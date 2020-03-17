https://static.news.ru/photo/31fbdd76-6834-11ea-8369-fa163e074e61_660.jpg Фото: theartsmuseum/facebook.com

Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина прекратил работу с 17 марта. Такое решение администрация учреждения приняла в связи с распространением коронавируса.

14 марта музей современного искусства «Гараж» тоже приостановил работу, напоминает ТАСС. Выставка «Сальвадор Дали. Магическое искусство» в московском «Манеже» прекратила работу досрочно, также закрыты Музей русского импрессионизма, Музей AZ и другие.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией музей закрыт для посетителей с 17 марта по 10 апреля (срок может быть продлён). Следите за новостями на сайте и в соцсетях. Приносим извинения за временные неудобства! — говорится в сообщении пресс-службы музея им. Пушкина.

Как писал NEWS.ru, российские стриминговые платформы, такие как Okko и ivi, откроют бесплатный доступ к просмотру фильмов и сериалов для людей, находящихся на карантине после возвращения из-за рубежа.