Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина прекратил работу с 17 марта. Такое решение администрация учреждения приняла в связи с распространением коронавируса.
14 марта музей современного искусства «Гараж» тоже приостановил работу,
В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией музей закрыт для посетителей с 17 марта по 10 апреля (срок может быть продлён). Следите за новостями на сайте и в соцсетях. Приносим извинения за временные неудобства! — говорится в сообщении пресс-службы музея им. Пушкина.
Как писал NEWS.ru, российские стриминговые платформы, такие как Okko и ivi, откроют бесплатный доступ к просмотру фильмов и сериалов для людей, находящихся на карантине после возвращения из-за рубежа.
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