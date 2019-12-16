https://static.news.ru/photo/eb19f53c-2003-11ea-b9a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина покажет работы Альбрехта Дюрера и Анри Матисса в 2020 году.

Первая выставка в году, получившая название «От Дюрера до Матисса. Пять веков европейского рисунка», пройдёт с 24 марта по 28 июня, сообщает ТАСС.

В экспозицию войдёт около 170 картин. Среди авторов Витторе Карпаччо, Рембрандт, Питер Пауль Рубенс, Пьер Огюст Ренуар, Пабло Пикассо, Марк Шагал, Винсент ван Гог, Тулуз-Лотрек, Казимир Малевич, Карл Брюллов и другие.

У нас очень большая коллекция работ на бумаге. Это одно из лиц музея, которое не очень хорошо известно в мире. В прошлом году мы сделали сверхуспешную выставку в Фонде Кустодия — результат превзошёл даже наши ожидания. Когда мы выставку открыли, мы поняли, насколько это несправедливо, что наши соотечественники не могут этого увидеть, — заявила директор Пушкинского музея Марина Лошак.

Как писал NEWS.ru, в Россию впервые привезут картину «Мягкий автопортрет с жареным беконом» испанского художника Сальвадора Дали. Работу покажут в рамках выставки «Сальвадор Дали. Магическое искусство», которая пройдёт в московском Манеже с 28 января по 25 марта 2020 года.