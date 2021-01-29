Продюсер «Маски» раскрыла дизайн костюмов второго сезона шоу

https://static.news.ru/photo/74d1c984-613b-11eb-9185-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Одним из героев второго сезона шоу «Маска» станет Банан, рассказала в эксклюзивном интервью NEWS.ru продюсер проекта Юлия Сумачёва. Портал стал первым из СМИ, кому рассекретили дизайн маски.

Это маска из американской версии проекта. Мне очень понравился этот образ: озорной и смешной. Когда его видишь, то сразу улыбаешься. Придумывается сразу много идей номеров, которые будут в шоу. Может быть абсолютной неожиданностью тот человек, который выбрал эту маску, — сказала Сумачёва.

Это самый лёгкий костюм из 14, которые представят перед началом проекта, весит около 13 кг.

Ещё одним героем шоу станет Белый Орёл. Это оригинальный российский костюм.

Одна из деталей костюма сделана из овода колеса, чтобы держать перья. Это будет необычный герой. Была идея сделать птицу, потом начали думать, как сделать. В процессе создания поняли, что это должен быть орёл, а в конечном итоге белый орёл, — сказала Сумачёва.

Продюсер уточнила, что звёздам, которые стали участниками проекта, предлагают маски на выбор. Во втором сезоне было 30 вариантов, из которых в конечном итоге осталось 14.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Одну маску не выбрали участники проекта ни первого сезона, ни второго — им стал костюм Павлина.

Ещё одной маской, которая не вошла в итоговый список, стал Джокер. Задумка костюма — двуликость. С одной стороны — весёлая физиономия, с другой — грустная.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Второй сезон проекта «Маска» компании WeitMedia стартует 14 февраля. Программа выйдет на НТВ.

Сумачёва в большом эксклюзивном интервью NEWS.ru раскрыла детали первого сезона: почему Лариса Долина дошла до финала проекта, сколько весят маски, как выбирают героев шоу.