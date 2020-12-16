Покрас Лампас назвал свой вариант цвета 2021 года

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В возрасте 61 года ушёл из жизни художник, писатель, рок-музыкант Свен Гундлах. Причиной смерти артиста стал коронавирус.

Гундлах известен как создатель групп «Мухоморы» и «Среднерусская возвышенность». Он родился в Москве в 1959 году, учился в Московском полиграфическом институте, затем стал студентом факультета теории и истории искусства имени...