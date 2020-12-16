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Покрас Лампас назвал свой вариант цвета 2021 года

12:49, 17 декабря 2020 18
Покрас Лампас Покрас Лампас Фото: pokraslampas/instagram.com

Уличный художник Покрас Лампас в интервью NEWS.ru назвал свои пожелания, каким должен быть цвет будущего года. Ранее институт цвета Pantone назвал глубокий серый и ярко-жёлтый трендами 2021 года.

Хотелось бы, наверное, чтобы Pantone уже включал какие-то технологические элементы, например, голографическую краску, которая реагирует на температуру или свет. В целом то, что всё-таки стимулирует технологический прогресс: а цвет каждый увидит свой, — сказал Лампас.

Как сообщил Pantone, цвета Illuminating и Ultimate Gray совершенно независимы, но преображаются, когда находятся вместе.

Полное интервью уличного художника читайте по ссылке.

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