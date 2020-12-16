Покрас Лампас назвал свой вариант цвета 2021 года

Уличный художник Покрас Лампас в интервью NEWS.ru назвал свои пожелания, каким должен быть цвет будущего года. Ранее институт цвета Pantone назвал глубокий серый и ярко-жёлтый трендами 2021 года.
Хотелось бы, наверное, чтобы Pantone уже включал какие-то технологические элементы, например, голографическую краску, которая реагирует на температуру или свет. В целом то, что всё-таки стимулирует технологический прогресс: а цвет каждый увидит свой, — сказал Лампас.
Как сообщил Pantone, цвета Illuminating и Ultimate Gray совершенно независимы, но преображаются, когда находятся вместе.
Полное интервью уличного художника читайте по ссылке.