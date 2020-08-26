Новая Третьяковка закроет три экспозиции из-за потопа

Три экспозиции будут временно закрыты из-за потопа, который случился в здании Новой Третьяковки на Крымском Валу.
На ремонт будет закрыт зал, где проходила выставка «Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского. К 100-летию Республики Татарстан»,
27 августа закроют выставку «Ненавсегда. 1968–1985». Она возобновит работу 28 августа, когда высохнут полы.
Кроме того, некоторое время будет недоступна постоянная экспозиция Новой Третьяковки.
Залы с коллекциями «Русская сказка. От Васнецова до сих пор» и «Поколение XXI. Дар Фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина» будут работать в обычном режиме. 27 августа их можно будет посмотреть бесплатно.
Потоп в Новой Третьяковке случился 26 августа после того, как на Москву обрушился ливень. В администрации галереи заявили, что причиной протечки стал прорыв ливневой канализации, писал NEWS.ru.
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