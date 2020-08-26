Новая Третьяковка закроет три экспозиции из-за потопа

https://static.news.ru/photo/12806cba-e83f-11ea-8d43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Три экспозиции будут временно закрыты из-за потопа, который случился в здании Новой Третьяковки на Крымском Валу.

На ремонт будет закрыт зал, где проходила выставка «Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского. К 100-летию Республики Татарстан», сообщает РИА Новости. Сколько продлятся работы, пока неизвестно.

27 августа закроют выставку «Ненавсегда. 1968–1985». Она возобновит работу 28 августа, когда высохнут полы.

Кроме того, некоторое время будет недоступна постоянная экспозиция Новой Третьяковки.

Залы с коллекциями «Русская сказка. От Васнецова до сих пор» и «Поколение XXI. Дар Фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина» будут работать в обычном режиме. 27 августа их можно будет посмотреть бесплатно.

Потоп в Новой Третьяковке случился 26 августа после того, как на Москву обрушился ливень. В администрации галереи заявили, что причиной протечки стал прорыв ливневой канализации, писал NEWS.ru.