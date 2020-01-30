Из галереи Couleur в центральном районе Эстермальм города Стокгольм неизвестные похитили более десяти скульптур испанского художника Сальвадора Дали.
По словам владельца выставочного центра Педера Энстрёма, работы оцениваются в 200-500 тысяч крон (€20-50 тысяч),
Общая стоимость похищенного составляет порядка 3-4 миллионов крон, — рассказал Энстрём.
Пропажа была обнаружена около 4 часов утра. полиция уже начала расследование.
Как писал NEWS.ru, неизвестные проникли в сокровищницу «Зелёный свод» в Дрездене, в которой хранится самая богатая в Европе коллекция драгоценностей. Их добычей могли стать антикварные украшения и драгоценные камни стоимостью около €1 млрд.
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