https://static.news.ru/photo/3ed2b7fc-4342-11ea-a895-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bettina Strenske/imageBROKER.com/Global Look Press

Из галереи Couleur в центральном районе Эстермальм города Стокгольм неизвестные похитили более десяти скульптур испанского художника Сальвадора Дали.

По словам владельца выставочного центра Педера Энстрёма, работы оцениваются в 200-500 тысяч крон (€20-50 тысяч), сообщает Dagens Nyheter.

Общая стоимость похищенного составляет порядка 3-4 миллионов крон, — рассказал Энстрём.

Пропажа была обнаружена около 4 часов утра. полиция уже начала расследование.

Как писал NEWS.ru, неизвестные проникли в сокровищницу «Зелёный свод» в Дрездене, в которой хранится самая богатая в Европе коллекция драгоценностей. Их добычей могли стать антикварные украшения и драгоценные камни стоимостью около €1 млрд.