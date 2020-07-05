Лувр открылся для посетителей после карантина

Парижский Лувр снова открыл двери для посетителей с 6 июля. Выставочная площадка временно не работала из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
Сейчас для посещения доступны порядка 70% залов,
Мы рады сообщить, что музей Лувр вновь открывается с 6 июля 2020 года, — заявили в Лувре.
Билеты нужно бронировать онлайн заранее с указанием точной даты и времени. Билеты на месте можно будет приобрести только при наличии мест или слабом потоке гостей.
Как писал NEWS.ru, Лувр потерпел убытки в €40 млн из-за пандемии. Речь идёт о средствах, которые можно было бы получить от продажи билетов и сдачи помещений под мероприятия.
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