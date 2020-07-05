Лувр открылся для посетителей после карантина

https://static.news.ru/photo/1a260936-bf61-11ea-b531-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sabine Glaubitz/dpa/Global Look Press

Парижский Лувр снова открыл двери для посетителей с 6 июля. Выставочная площадка временно не работала из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Сейчас для посещения доступны порядка 70% залов, сообщает ТАСС со ссылкой на музей. Администрация ожидает с нетерпением новых посетителей, но принимать их придётся в условиях повышенной санитарной безопасности.

Мы рады сообщить, что музей Лувр вновь открывается с 6 июля 2020 года, — заявили в Лувре.

Билеты нужно бронировать онлайн заранее с указанием точной даты и времени. Билеты на месте можно будет приобрести только при наличии мест или слабом потоке гостей.

Как писал NEWS.ru, Лувр потерпел убытки в €40 млн из-за пандемии. Речь идёт о средствах, которые можно было бы получить от продажи билетов и сдачи помещений под мероприятия.