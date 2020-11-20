Картины да Винчи оказались «усыпаны» бактериями и человеческими ДНК

https://static.news.ru/photo/b5c4a394-2b35-11eb-8ae5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Леонардо да Винчи, «Туринский автопортрет»

Группа итальянских и австрийских микробиологов и историков решила исследовать поверхности различных работ Леонардо да Винчи. Для анализа учёные взяли картины художника, хранящиеся в королевском дворце Турина и в Корсинианской библиотеке в Риме, в том числе и «Туринский автопортрет».

Исследователи собрали пыль и мелкие фрагменты с поверхности работ. Оказалось, что на них преобладают не грибы, как ожидали специалисты, а сообщества бактерий и большое количество человеческой ДНК.

По мнению специалистов, это указывает на то, что работы да Винчи постоянно трогали и изучали, в том числе реставраторы, не соблюдая меры предосторожности. В результате подобная особенность микрофлоры рисунков не позволила учёным отделить потенциальные следы ДНК великого художника и изобретателя от фрагментов генома других людей и микробов.

Также отмечается, что на поверхности бумаги были выявлены фрагменты панцирей цианобактерий и ДНК микробов из микрофлоры мух, пишет журнал Frontiers in Microbiology.

Ранее итальянский исследователь Паскаль Котт обнаружил эскиз, скрытый под портретом «Джоконда» художника Леонардо да Винчи. Специалист изучал полотно 14 лет. Изучив 1650 фотографий, учёный обнаружил под слоями краски ранее неизвестный набросок, сделанный в технике спольверо. Он подразумевает, что да Винчи использовал трафарет с отверстиями и древесный уголь. Эскиз отличается от финальной версии картины. На нём Мона Лиза показана в немного другой позе и в её волосах есть заколка. Такая причёска не была популярна во Флоренции в те времена, поэтому, по догадкам Котта, мастер мог изобразить на ней аллегорию или богиню, сообщал NEWS.ru.