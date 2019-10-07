https://static.news.ru/photo/3891d5d0-e90b-11e9-b89a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eldio Suzano/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Знаменитая картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза» возвращена на своё историческое место в Лувре.

Несколько месяцев назад в зале государств, где всегда висело произведение искусства, была начата реставрация. В связи с этим «Джоконду» переместили в галерею Медичи.

В музее рассказали, что в ходе реставрационных работ в зале были перекрашены стены и изменено освещение. Модернизация призвана визуально подчеркнуть цвета картин, а также улучшить схему движения туристов, сообщает RNS .

Ранее News.ru писал, что «Мона Лизу» перемещают чрезвычайно редко. Дело в том, что картина очень чувствительна к любым изменениям условия хранения.