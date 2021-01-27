Актёр Гайдулян увидел в TikTok свободу от цензуры

Актёр Андрей Гайдулян начал активно заниматься проектами в TikTok. Артист в эксклюзивном интервью NEWS.ru объяснил, чем его привлекла эта платформа.
Пока она абсолютно нерегулируемая, как показали протесты. Там очень много свободы. Но ещё там другая аудитория: я чувствую себя суперкомфортно, потому что могу экспериментировать. Я снимаю скетчи, юмор, — сказал Гайдулян.
Кроме того, актёр видит в TikTok большую пользу и в образовательной сфере.
Некоторым кажется контент в TikTok полным идиотизмом. Это может показаться так, но есть алгоритмы, которые подстраиваются под тебя. На платформе можно найти потрясающий образовательный контент. Нравятся тебе столярные работы — найдёшь видео по столярным работам, танцы — будут танцы, кривляния — кривляния, — сказал Гайдулян.
Ранее NEWS.ru писал, что Гайдулян снялся в клипе Ольги Бузовой «Давай останемся дома».