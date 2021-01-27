Актёр Гайдулян увидел в TikTok свободу от цензуры

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Копия картины «Спаситель мира» (Salvator Mundi) 16-го века Леонардо да Винчи — одного из самых дорогих произведений искусства в мире — была обнаружена итальянской полицией во время обыска в квартире 36-летнего мужчины.

Она была украдена из музея в Неаполе, точная дата кражи неизвестна, но музей владел ею ещё в январе 2020 года, сообщил телеканал CNN. Согласно заявлению полиции, произведение искусства, которое, вероятно,...