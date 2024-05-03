ВС РФ потеснили американских военных на базе в Нигере Reuters: российские военные зашли на базу ВС США в Нигере

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Российские военные зашли на авиабазу в Нигере, где были размещены американские солдаты, пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона. По информации агентства, россияне используют для базирования отдельный ангар, чтобы не смешиваться с бойцами армии США.

Речь идет об авиабазе 101, которая находится рядом с международным аэропортом Диори Хамани в Ниамее, столице Нигера, говорится в статье. Собеседник издания признал, что подобная ситуация «не очень хорошая».

[Ситуация] не очень хорошая, но в краткосрочной перспективе управляемая, — обратил внимание чиновник.

Ранее издание The Hill писало, что сокращение военного присутствия США в африканских странах является «крупной неудачей» Вашингтона. По мнению журналистов, это приведет к росту российского влияния в регионе Сахель. Ожидаемый вывод военного контингента из Нигера ставит под угрозу операции по борьбе с терроризмом, допустили в СМИ. Такого мнения придерживаются в том числе представители связанных с Пентагоном организаций, констатировали журналисты.

До этого руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер сообщал, что США и Нигер обсудили вывод американских сил из страны. На встрече со стороны Вашингтона присутствовали посол Кэтлин Фитцгиббон и генерал-майор Кен Экман.