Вооружённые люди напали на школу и похитили учеников в Нигерии

https://static.news.ru/photo/ae508822-3d2c-11eb-ab30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Billy Mutai/Keystone Press Agency/Global Look Press

В штате Кацина на севере Нигерии группа вооружённых людей напала на школу и похитила часть учеников.

По данным местного издания Vanguard, информация о числе похищенных сильно разнится. В издании отмечают, что спастись смогли только 400 учеников из 800. Нападение произошло вечером 11 декабря в городе Канкара. Группа вооружённых людей сначала устроила стрельбу на улицах, а после ворвалась в школу Government Science Secondary School.

Там они также устроили беспорядочную стрельбу. По словам официального представителя полиции Гамбо Исы, полицейским удалось спасти только 200 человек, передаёт РИА Новости.

Полиция, армия Нигерии и ВМС тесно сотрудничают с руководством школы, чтобы точно установить число пропавших и похищенных учеников. В то же время напряжённо работают поисковые группы, чтобы найти и спасти пропавших учеников, — сообщил сотрудник правоохранительных органов.

При этом комиссар по вопросам образования штата Бадамасаи Чаранчи сообщил, что после нападения на учебное заведение были найдены 406 человек. Он отметил, что «дети продолжают возвращаться». Комиссар отметил, что школьники провели ночь в лесу после нападения.

В связи со случившимся временно закрылись все школы штата. Президент страны осудил произошедшее и приказал полиции и армии найти нападавших. Вечером 12 декабря он заявил, что военные обнаружили место, где скрываются преступники.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на территории Тулы силовиками был задержан молодой житель города, который планировал совершить вооружённое нападение на одну из местных школ. Об этом в среду, 9 декабря, рассказали представители Центра общественных связей ФСБ.