В Южно-Африканской Республике открыли бюст Гагарина

https://static.news.ru/photo/0a81b804-1f5b-11eb-972c-fa163e074e61_660.jpg Фото: RusConsCapetown/twitter.com

Торжественная церемония открытия бюста первого в мире космонавта Юрия Гагарина состоялась 5 ноября в городе Херманус на западе Южно-Африканской Республики.

Об этом представитель генерального консульства России в Кейптауне рассказал ТАСС. Бюст Гагарина открыли на территории научного центра Национального космического агентства ЮАР (SANSA).

Скульптурный портрет советского космонавта выполнен по эскизу коллеги Гагарина Алексея Леонова. На юг Африканского континента бюст доставили из Москвы. На церемонии открытии присутствовали российские дипломаты, специалисты космической отрасли, а также директор научного центра SANSA Ли-Эн Маккиннел.

ЮАР начала развивать космическую отрасль в 80-х годах XX века. SANSA создали в 2009 году, тогда же страна запустила свой второй спутник с космодрома Байконур.

Как писал NEWS.ru, бюст Гагарина должен появиться в Кишинёве. Скульптурное изображение уже готово, его доставят в столицу Молдавии из Москвы после снятия коронавирусных ограничений.