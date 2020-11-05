В Южно-Африканской Республике открыли бюст Гагарина

Торжественная церемония открытия бюста первого в мире космонавта Юрия Гагарина состоялась 5 ноября в городе Херманус на западе Южно-Африканской Республики.
Об этом представитель генерального консульства России в Кейптауне
Скульптурный портрет советского космонавта выполнен по эскизу коллеги Гагарина Алексея Леонова. На юг Африканского континента бюст доставили из Москвы. На церемонии открытии присутствовали российские дипломаты, специалисты космической отрасли, а также директор научного центра SANSA Ли-Эн Маккиннел.
ЮАР начала развивать космическую отрасль в 80-х годах XX века. SANSA создали в 2009 году, тогда же страна запустила свой второй спутник с космодрома Байконур.
Как писал NEWS.ru, бюст Гагарина должен появиться в Кишинёве. Скульптурное изображение уже готово, его доставят в столицу Молдавии из Москвы после снятия коронавирусных ограничений.