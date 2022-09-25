В Уганде заявили, что нападение на РФ будет расценено как атака на Африку Сын президента Уганды: нападение на Россию — это нападение на Африку

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Мухузи Кайнеругаба

Нападение на Россию будет расцениваться странами Африки как атака на них, сообщил в своих социальных сетях сын президента Уганды, командующий сухопутными войсками африканской страны Мухузи Кайнеругаба. По его словам, государства «слышат» президента РФ Владимира Путина и ему нет необходимости угрожать ядерной войной.

Президенту [РФ Владимиру] Путину не нужно угрожать ядерной войной. Мы слышим его. Нападение на Россию — это нападение на Африку! — написал Кайнеругаба.

Известно, что генерал-лейтенант также командует силами специального назначения, которые наряду с Народными силами обороны ранее обвинялись в применении чрезмерной силы и похищениях.

21 сентября Путин напомнил о праве России применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности страны. Ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин предположил, что Москва может использовать ядерное оружие в ответ на ядерные удары НАТО.

В то же время замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что открытое боестолкновение с Соединенными Штатами и странами альянса НАТО не в интересах Кремля. Он также подчеркнул, что Россия никому не угрожает ядерным оружием, а предупреждает о риске западного вмешательства в военную операцию на Украине.