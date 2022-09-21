В Уганде зафиксировали вспышку лихорадки Эбола

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В Уганде зафиксировали вспышку суданского штамма лихорадки Эбола, сообщает France 24 со ссылкой на слова министра здравоохранения страны Дианы Этвайн. Отмечается, что пациент с подтвержденным случаем заражения лихорадкой скончался.

Мы хотим проинформировать вас, что у нас в стране зафиксирована вспышка лихорадки Эбола, которая была подтверждена вчера, — заявила Этвайн журналистам.

Она рассказала, что у зараженного лихорадкой 24-летнего мужчины была высокая температура, диарея, боли в животе, его рвало кровью. Изначально его пытались вылечить от малярии.

По данным France 24, на данный момент восемь пациентов подозрением на Эболу проходят лечение в специальном медицинском учреждении.

ВОЗ также заявила, что семь предыдущих случаев заражения суданским штаммом лихорадки были зафиксированы в Уганде и Судане.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов заявил, что спецоперация на Украине выявила документы, согласно которым США и Украина планировали изучать в Одессе особо опасные патогены, в том числе вирус Эбола. По его словам, эта идея была частью стратегии Вашингтона по переносу работы с опасными патогенами на территорию третьих стран.