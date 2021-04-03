В Судане во время тренировочного полёта разбился военный вертолёт

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Вертолёт ВВС Судана разбился во время выполнения тренировочного полёта. Об этом сообщает местный информационный ресурс «Rakoba News» со ссылкой на армейское командование.

Экипаж катапультировался до столкновения вертолёта с землёй. Уточняется, что происшествие произошло на авиабазе Кенана в штате Голубой Нил, где проходят обучение студенты Суданского военного колледжа. Причины крушения не называются.

Как сообщал NEWS.ru, Следственный комитет определил ряд версий крушения вертолёта Ка-32 МЧС над акваторией Куршского залива в Калининградской области. Речь идёт о нарушении правил эксплуатации и ЧП на борту или о воздействии внешних причин. Вертолёт упал в Куршский залив в 5 км от берега.

Ранее стало известно о крушении в Великобритании реактивного учебно-тренировочного самолёта Hawk T1 королевских ВВС. Инцидент произошёл на западе страны, неподалёку от города Хелстон в графстве Корнуолл. В местной полиции сообщили, что пилоты разбившегося самолёта доставлены в больницу. По предварительным данным, они получили незначительные травмы.