В районе египетского курорта сбили летающий объект Al Qahera News: ПВО Египта сбили летающий объект у побережья курорта Дахаб

Фото: sis.gov.eg

В Египте средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили летающий объект у побережья курортного города Дахаб на юге Синайского полуострова, передает телеканал Al Qahera News. По словам очевидцев, объект упал в море примерно в полутора километрах от берега.

Египетские ПВО обнаружили летающий объект у побережья города Дахаб (в заливе Акаба), немедленно отреагировали и сбили его, — говорится в сообщении.

В район падения объекта направлены соледственные группы. Подробностей о типе объекта пока не приводится.

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