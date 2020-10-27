В Ливии заявили о готовности освободить удерживаемых россиян

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Правительство национального согласия (ПНС) Ливии заявило о готовности отпустить удерживаемых более года россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ситуацией.

По их сведениям, соглашение об освобождении россиян было достигнуто между Москвой и Триполи ещё на прошлой неделе и они могут быть отправлены в Россию в течение нескольких дней.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии ТАСС отметила, что «контакты по этой проблеме активизировались, но пока говорить о каких-то результатах рано».

Ранее стало известно, что МИД РФ получил письмо от ПНС Ливии, в котором ливийцы заверили российскую сторону, что проблема с освобождением российских граждан будет решена в ближайшее время.

Шугалей и Суэйфан были задержаны в Ливии в мае 2019 года. Они являются сотрудниками Фонда защиты национальных ценностей и находились в стране с целью изучения гуманитарной, культурной и политической обстановки. Их обвиняют в попытке вмешательства в выборы.

Как писал NEWS.ru, глава фонда Александр Малькевич назвал задержание россиян в Ливии политическим шантажом. Он призвал мировое сообщество обратить внимание на эту ситуацию и помочь в ней разобраться.