В Египте арестовали врачей за разглашение данных о борьбе с COVID-19

https://static.news.ru/photo/4c2f90e2-bd2b-11ea-92a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmed Gomaa/Xinhua/Global Look Press

За последние несколько месяцев по меньшей мере девять врачей и других медработников арестованы в Египте за сообщения о том, как в стране ведётся борьба с коронавирусом и проблемах в сфере здравоохранения.

Все попавшие под арест медики выражали недовольство политикой властей, жаловались на отсутствие массового тестирования на COVID-19 и нехватку защитных средств. Кроме того, они публиковали данные о случаях заражения и смертях своих коллег, не имея на то официального разрешения, сообщает The Wall Street Journal.

Правительство Египта расценивает действия врачей как распространение недостоверной информации. Кроме того, в качестве оснований для ареста упоминалась борьба с терроризмом, отмечает издание Coda.

Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Египте в феврале. К настоящему времени, согласно официальным данным, количество заболевших в стране составляет 71,3 тысячи. За время пандемии скончались более трёх тысяч человек.

Как писал NEWS.ru, в середине июня в Египте был зафиксирован резкий скачок смертности от коронавируса — более 90 скончавшихся за сутки. Однако, несмотря на это, власти продолжили отмену введённых ограничений.

Всего коронавирус выявлен более чем в 200 странах мира. Общее число заболевших превышает 10,8 млн. За время пандемии скончались более 521 тысяч человек, выздоровели — 5,7 млн.

Первое место по уровню заболеваемости занимают США (более 2,7 млн заразившихся), второе — Бразилия (около 1,5 млн заболевших).

Россия находится на третьем месте. Согласно последним данным, зафиксировано 667,8 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 437,8 тысячи пациентов, умерли 9,8 тысячи.