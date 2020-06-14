Власти Египта сообщили о резком скачке числа погибших от коронавируса

https://static.news.ru/photo/912a2da8-ae83-11ea-a0a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Xinhua/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Египта сообщили о резком росте числа погибших от коронавируса. За прошедшие сутки скончались более 90 человек. Днём ранее было зафиксировано 62 смертельных случая.

Однако, несмотря на такие показатели, власти продолжают снимать ограничения в стране. Так, с 1 июля будет возобновлено воздушное сообщение во всех аэропортах Египта.

Сначала в полном объёме будут восстановлены полёты внутри страны, постепенно на обоюдной основе будут запущены рейсы в некоторые страны, — цитирует сообщение министра гражданской авиации Мухаммеда Манара Инаба ТАСС.

NEWS.ru передавал ранее, что власти Египта намерены возобновить работу туристической отрасли.