Зона свободной торговли начала полноценно функционировать в Африке

https://static.news.ru/photo/297b34f8-4c2c-11eb-ba54-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Африканская континентальная зона свободной торговли (AfCFTA) 1 января 2021 года начала функционировать в полном объёме, образовав единое коммерческое пространство для более чем 50 стран, в которых проживают более 1,27 млрд человек.

По словам президента ЮАР, председателя Африканского союза Сирила Рамапосы, AfCFTA должна коренным образом изменить экономическое положение на континенте. Политик выступил в качестве председателя на экстренном заседании государств, входящих в объединение.

Я призываю предпринимателей воспользоваться многочисленными возможностями, которые предоставляет это историческое событие, — цитирует Рамапосу РИА Новости.

В рамках AfCFTA предусматривается отмена тарифов и торговых барьеров. Соглашение о создании зоны было подписано весной 2018 года и получило законную силу 7 июля 2019 года после ратификации властями 54 стран. Одновременно была достигнута договорённость о начале практического функционирования зоны с 1 июля 2020 года, однако этот срок сместили на январь 2021 года из-за пандемии COVID-19. AfCFTA стала крупнейшей зоной свободной торговли в мире по количеству государств-членов. Предполагается, что в следующем году благодаря AfCFTA торговый оборот между африканскими странами увеличится в полтора раза.

Ранее Рамапоса пообещал, что ЮАР будет добиваться постоянного присутствия представителя Африки в Совете Безопасности ООН, передавал NEWS.ru.