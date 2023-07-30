Тысячи нигерийцев вышли протестовать против Франции и ЭКОВАС Air Info: тысячи человек в Нигере вышли на акции протеста против Франции и ЭКОВАС

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Тысячи человек в Нигере вышли на улицы для участия в акции против Франции и Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), пишет местное издание Air Info. Манифестанты скандировали антифранцузские лозунги, а также критиковали ЭКОВАС, часть из них была замечена с флагами России.

Сотни, даже тысячи людей, собравшиеся в Ниамее для марша в поддержку Национального совета по защите отечества, встречаются у посольства Франции в Нигере, — сообщает издание.

26 июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению сообщили о смещении президента Мохамеда Базума. Они заявили о закрытии границы и объявили комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Позднее о солидарности с ними заявило командование ВС. Президент Базум удерживается в резиденции.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва с обеспокоенностью следит за ситуацией в африканском государстве. Дипломат призвала все стороны конфликта воздержаться от применения силы и прийти к мирному диалогу.

Госдепартамент США также прокомментировал переворот в Нигере. Госсекретарь Энтони Блинкен осудил участников мятежа за попытку захватить власть силой и заявил, что Вашингтон внимательно следит за событиями.